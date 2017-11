Bottas ovládl Abú Zabí, na celkové stříbro to nestačilo. Hamilton druhý

Před závodem bylo o všech titulech rozhodnuto a vzhledem k tomu, že i Bottasova šance na druhou příčku byla jen teoretická, odpovídal tomu i průběh závodu. Finský pilot odstartoval z prvního místa, které s výjimkou zastávky v boxech v polovině závodu udržel až do konce.

"Je to hodně důležité vítězství. Hlavně proto, že jsem měl dost složitou druhou půlku sezony," řekl Bottas po třetím vítězství v sezoně i kariéře. Naposledy se radoval v červencové Velké ceně Rakouska. "Lepší závěr sezony jsem si přát nemohl. Kontroloval jsem tempo i celý závod. V posledních kolech jsem dokonce zrychlil, byl to příjemný pocit. Snad to v novém ročníku bude ještě lepší," dodal.

Do problémů se Bottas dostal na chvíli jen ve 30. kole, kdy na něj zaútočil Hamilton. Britský pilot, který si čtvrtý titul zajistil už před čtyřmi týdny v Mexiku, však v jedné ze zatáček chyboval a opět nabral ztrátu. Nakonec dojel do cíle čtyři sekundy za týmovým kolegou. "Dal jsem do toho všechno, ale je těžké tady předjíždět a Valtteri se navíc skvěle bránil," uvedl Hamilton.

Bottas si připsal třetí triumf v sezoně i v kariéře. K posunu na druhé místo to však podle očekávání nestačilo, protože Vettel by musel skončit mimo nejlepší osmičku. "Jel jsem si takový vlastní osamocený závod, protože od třetího, čtvrtého kola jsem nemohl moc zrychlovat," řekl Vettel.

O čtvrtou příčku v konečném pořadí naopak přišel Daniel Ricciardo, který kvůli problémům s hydraulikou ve 21. kole odstoupil ze čtvrtého místa. V hodnocení šampionátu se před australského pilota stáje Red Bull o pět bodů dostal Kimi Räikkönen z Ferrari.

S kariérou ve formuli 1 se desátým místem rozloučil šestatřicetiletý Felipe Massa z Williamsu. Vicemistr světa z roku 2008 a vítěz jedenácti závodů už dříve oznámil, že po sezoně odejde z královské třídy k závodům vozů s elektrickým pohonem ve formuli E.

Velká cena Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:34:14,063 (prům. rychlost: 194,423 km/h),

2. Hamilton (Brit./Mercedes) -3,899,

3. Vettel (Něm./Ferrari) -19,330,

4. Räikkönen (Fin./Ferrari) -26,056,

5. Verstappen (Niz./Red Bull) -46,269,

6. Hülkenberg (Něm./Renault) -1:25,713,

7. Pérez (Mex./Force India) -1:32,062,

8. Ocon (Fr./Force India) -1:38,911,

9. Alonso (Šp./McLaren),

10. Massa (Braz./Williams) oba -1 kolo.

Konečné pořadí MS (po 20 závodech):

1. Hamilton 363 b.,

2. Vettel 317,

3. Bottas 305,

4. Räikkönen 205,

5. Ricciardo (Austr./Red Bull) 200,

6. Verstappen 168,

7. Pérez 100,

8. Ocon 87,

9. Sainz (Šp./Renault) 54,

10. Hülkenberg 43.

Pohár konstruktérů:

1. Mercedes 668,

2. Ferrari 522,

3. Red Bull 368,

4. Force India 187,

5. Williams 83,

6. Toro Rosso 57,

7. Renault 53,

8. Haas 47,

9. McLaren 30,

10. Sauber 5.