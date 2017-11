Charouzův tým vstupuje do Formule 2. Bude to vzrušující, těší se

"Jsem moc rád, že se to povedlo. Je to nová výzva pro celý tým a možnost aplikovat všechny zkušenosti, které jsme získali během mnoha předchozích let napříč nejrůznějšími kategoriemi," uvedl Charouz, jehož tým v letošním roce startuje v seriálu Formula V8 3,5.

Jeho jezdci Pietro Fittipaldi a René Binder se před závěrečným podnikem šampionátu drží na prvním a pátém místě. Kdo usedne do kokpitů F2 v příštím roce, by měl tým zveřejnit v příštích týdnech. Charouz věří, že jeho zástupci budou schopní bojovat o nejvyšší příčky. "Všichni se zaměří na to, abychom tohoto cíle dosáhli. Čeká nás velmi vzrušující období," dodal Charouz.

CHRS by neměl mít problém s technikou a testováním, neboť všechny týmy budou mít k dispozici vozy postavené podle zbrusu nových parametrů, velmi podobných F1. "Je ideální čas, abychom se k F2 připojili. Všechny týmy budou používat turbodmychadlový motor, nový podvozek i aero balík," uvedl šéf týmu Bob Vavřík.