Výměna pneumatik v F1: 67 sekund je historie, dnes hrají roli desetiny

Najděte si na Youtube záběry z GP Indianapolis 1950 a třeba se u nich i zasmějete. Americký jezdec Bill Holland tehdy dorazil do boxové uličky, místo kvanta mechaniků na něj čekali čtyři borci, jeden mu šel čistit přední sklo, zatímco další sebral kladivo a vší silou řezal do křídlaté matice pneumatiky, dokud nepovolila.

A čas se vlekl… pilotovi za tu dobu donesli i kalíšek s pitím. Než pak vyměnili jen dvě přední pneumatiky a pustili ho zpět na trať, zabralo to celkem 67 sekund.

Střihem ale do současnosti, Sebastian Vettel v roce 2017 přijede do boxů, zastaví v přesně označené zóně a kolem něj se točí dvacet chlapů. Jeden zvedá, druhý odebírá, třetí nandává, čtvrtý utahuje a zvedá pistoli, vysílá signál, že je hotovo, pátý třeba přetře dezinfekčním prostředkem pilotovi plexisklo na helmě… a to vše v rychlosti do tří vteřin. Balet mezi nejrychlejšími stroji světa.

„Každý detail tu hraje roli a všichni mají svůj úkol,“ ví sportovní ředitel Mercedesu Ron Meadows.

„Nejdůležitější je, aby vše správně dosedlo a utáhlo se. Před každým závodem to trénujeme i šedesátkrát nebo sedmdesátkrát. Snažíme se navíc, aby se mechanici starali o kolo, na které jsou zvyklí, a raději je ani nepřehazujeme,“ říká Meadows.

Výsledek moderní éry? Nové rekordy. Není divu, že tak svět ohromila třeba loňská superzastávka Felipeho Massy, který v GP Evropy měl ve Williamsu vyměněny pneumatiky za 1,92 vteřiny! Dá se něco takového ještě posunout a zrychlit? Jistěže ano.

Od mechaniků to chce tvrdý trénink

Nejen že k zrychlení zastávek pomohl počet mechaniků a jejich přesně daná specializace, ale i nové technické vymoženosti. Nebo zrušení tankování. Už v roce 1993 při GP Belgie hlásil tým Benetton, že Riccardo Patrese měl vyměněno za 3,2 vteřiny.

V dalším roce se však vrátilo do regulí tankování a čas zastávek kvůli čerpání paliva zase nabobtnal od 8 do 12 vteřin. Až do opětovného zrušení před sedmi lety, čímž se znovu propustila stavidla a zavedlo se i udílení trofeje DHL Pit Stop pro tým s nejrychlejšími výměnami pneumatik (vloni vyhrál Williams, letos vede Mercedes).

VIDEO | Porovnání rychlosti přezouvání pneumatik v roce 1950 a 2013

„Čím se rozdíly na trati zkracují, tím je každá vteřina v boxu důležitá,“ tvrdí šéf McLarenu Sam Michael a spadá pod to i zvýšená péče o samotné mechaniky. Těm se najímají fyzioterapeuti nebo oni sami chodí i třikrát týdně do posilovny, kde mají speciální tréninkový plán podle partií, které při své profesi nejvíce namáhají. Zvláště letos, když se kvůli novým regulím staly pneumatiky ještě širší a těžší (aktuálně váží kolem deseti kilogramů).

„Mechanik s pistolí potřebuje silné zápěstí, protože když pistoli nasazuje, je to tvrdý úder. A ti, co nahazují kolo, se zase musí hodně ohnout. Bez tréninku by to pro ně nebylo zdravé,“ vysvětloval bývalý technický ředitel Williamsu Pat Symonds, jehož analýzy v týmu, jak zrychlit a zefektivnit, byly údajně plné škrtů, rad a čítaly až 16 stránek.

A pak už je třeba jen dril, dril a dril. Stvořit takovou lidskou mašinu zabere totiž i několik hodin tréninku. Na okruzích i v domovských továrnách.

Kupředu šla zejména technika

Změna však prošla i v technice. Tradiční lízátka, která pouštěla vozy zpět na trať, doplnil systém světel, kladiva zase nahradily speciální šroubovací pistole či poupravený přední zvedák, který vyjde i na 60 tisíc liber. „I šrouby jsou menší a stvořené tak, aby se upevňovaly co nejrychleji. Nejsnadnější, jak to vysvětlit, je porovnat třeba otevření plastové lahve a zavařovací nádoby. Plastová láhev s menším závitem je snadnější a tak to funguje i u matic kol,“ řekl Symonds.

Nicméně je na samotných týmech, jak moc právě na této dovednosti chtějí stavět. Pomůže to, jistě, ale zase to může být vždy na úkor jiné možné investice. A stejně tak, jak se dá ušetřit desetina na zastávce v boxech, může se srazit i v aerodynamických prvcích či motorech. „Už se nám na tréninku podařilo vyměnit pneumatiku i za 1,7 nebo 1,8, ale je otázka, zda touto cestou dál jít. Mnohem důležitější je totiž konzistence. Raději budu mít všechny zastávky za 2,3 než jednu za 1,9 a pak druhou za 3,5,“ řekl Symonds a vzhledem k přece jen stále nevyzpytatelnému lidskému faktoru totéž zastává i Graham Watson z Tora Rossa: „Nehledě na to, že čím víc budeme chtít po klucích, aby riskovali, tím častěji mohou dělat chyby.“

Přičemž špatně připevněná pneumatika pořád znamená stejný průšvih jako před 67 lety – konec v závodě. A to přece za těch pár ušetřených desetin nestojí…