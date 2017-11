Obrigado č. 2, Massa se loučí s formulí 1. Tentokrát nadobro, slibuje

Navzdory dešti tu vloni rozehřál davy. Sám se rozplakal. Měla to být jeho rozlučka, jenže nebyla. Felipe Massa si dal v F1 ještě jeden rok a bohatou kariéru zavře až letos. „Chystám se do formule E,“ vzkázal před dnešní GP Brazílie rodák ze Sao Paula a vyhlášený smolař, který zde před devíti lety slavil na pár vteřin i titul. Než mu ho bolestně sebral Lewis Hamilton – ten, který vládne i letos.

Myslel si, že se tudy vloni projížděl naposledy. Že tu škálu brazilských vlajek a děkovných transparentů, které ho donutily k slzám, viděl naposledy. Nakonec si tu domácí Grand Prix dá Felipe Massa ještě jednou. Dnes. Počtrnácté v kariéře. Naposledy.

„Bude to velmi emotivní,“ má jasno.

Vlastně to podobné říkal i vloni. Plakal, když se svým vozem havaroval na mokré trati na cílové rovince a s brazilskou vlajkou kolem ramen si pak užil bouřlivý aplaus. Jenže když pár týdnů na to nečekaně ukončil kariéru Nico Rosberg a Mercedes přetáhl z Williamsu Valtteriho Bottase, žádali bývalí šéfové Massu ještě o jeden rok. Ten tehdy neodolal.

Letos však už podobná nabídka nepřišla. A tak bude příští rok Brazílie úplně bez pilota F1 (poprvé od roku 1970). „Je to škoda, protože jsem chtěl pokračovat. Hovořil jsem s týmem, ale ten se nerozhodl, jakou cestou chce jít. Řekl jsem lidem ze stáje, že budu chtít odpověď do Brazílie, což byla konečná hranice, ale v minulém týdnu jsme měli debatu a tým chce jít asi jinou cestou. Nevím, kdy nebo jak se William rozhodne,“ vykládal Massa, jehož by podle spekulací mohl nahradit i navrátivší Robert Kubica, který se dosud zotavoval z těžkého zranění v rallye.

Vzpomínky na vše, co zažil, se ale šestatřicetiletému rychlíkovi z hlavy jen tak nevypaří.

Jak třeba zde v Brazílii v roce 2006 vyhrál. Jak tu o dva roky později dokonce slavil na pár vteřin titul, než Lewis Hamilton v posledních zatáčkách předjel Tima Glocka a skončil pátý, čímž Massu o titul o jediný bod obral. Jak střežil ve Ferrari záda Michaelu Schumacherovi, Kimi Räikkönenovi nebo Fernandu Alonsovi.

Nebo jak ho před osmi lety v Maďarsku trefila odpadlá pružina z vozu krajana Rubense Barrichella a on po ztrátě vědomí havaroval a málem přišel o oko. Lékaři o jeho zdraví tehdy bojovali až 4,5 hodiny. I díky nim to Massa zvládl a v F1 setrval dál. Až do letoška.

„Užil jsem si to a jsem za ty roky strašně vděčný, stejně jako těm, kteří mi pomohli,“ vyznal se.

Byť svět F1 opouští, bez závodů nezůstane. Do budoucna se totiž chystá přestoupit do formule E – šampionátu vozů na elektrický pohon. A když to nebude příští rok, tak hned ten další. „Mám záměr jít do formule E, ale na to už je teď pozdě. Šampionát brzy startuje a většina týmů má kompletní soupisku. Je to tedy alespoň velká šance na to, vzít si rok volno,“ usmál se.

Na Twitteru se mu tak v posledních dnech, stejně jako vloni, znovu objevil vzkaz na rozloučenou: Obrigado (děkuji). S formulí 1 už prý definitivně naposled.