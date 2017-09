Vypískaný Hamilton: Jsou jako fotbaloví chuligáni, řekl jezdec o fanoušcích

Trojnásobný mistr světa Hamilton vyhrál Velkou cenu Itálie před týmovým kolegou Valtterim Bottasem a třetího Vettela porazil o propastných 36 sekund. V hodnocení šampionátu má sedm závodů před koncem před německým pilotem náskok tří bodů.

„Nemůžete tomu uniknout. Když tady vyhrajete před Ferrari, budete za padoucha,“ řekl Hamilton. „Kdybychom tady s Valtterim nebyli, vyhrálo by Ferrari, takže jsme za ty špatné. Ale jsou chvíle, kdy jsem za zloducha rád a mám z toho radost,“ přidal.

Reakce italských fanoušků Hamiltona nepřekvapila. „Čekal jsem to, takhle to tady chodí už asi deset let, pokud Ferrari nevyhraje,“ uvedl. „Ale domácí příznivce respektuji a obdivuji jejich vášeň. Jsou trochu jako fotbaloví chuligáni a všechno to dělají z lásky k rudým vozům,“ dodal.

„Ale i tak jsem mezi nimi viděl pár britských vlajek. Italové, kteří přešli od Ferrari k Mercedesu. Takže kousek po kousku, rok za rokem jich dokážeme pár konvertovat,“ prohlásil.