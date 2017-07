Tu máš prostředníček, amatére. Ricciarda naštvala kolize s parťákem

Tohle není typické chování pro stájové kolegy. Za amatérskou označil Daniel Ricciardo z Red Bullu jízdu týmového kolegy Maxe Verstappena při nedělní Velké ceně Maďarska formule 1. Nizozemský jezdec už ve druhé zatáčce do australského pilota vrazil a ukončil tak pro něj závod. Ricciardo pak na kolegu cestou do boxů vztyčil prostředníček.

"Nevím, co bych k tomu řekl. Když se budu mírnit, tak to bylo amatérské," řekl Ricciardo na adresu o devět let mladšího Verstappena. "Ani mě nemohl předjet, protože tam nebylo místo. Myslím, že nemá rád, když se před něj dostane kolega z týmu," přidal.

Ricciardo also gave Max Verstappen the finger the lap after he retired.... 😅 #F1 pic.twitter.com/cQtOjLjrwF — Rob van Gameren (@RobVanGameren) July 30, 2017

"Myslím, že to ani nebylo kvůli tomu, že by se moc snažil. Prostě to nemá jak omluvit," dodal osmadvacetiletý Australan. "Zkusil to v první zatáčce a nevyšlo to. Byl jsem v ideální stopě, a když viděl, že ujíždím, tak si řekl, že s tím musí něco udělat, a nabourali jsme," řekl.

Verstappen, který za incident dostal desetivteřinový trest a propadl se tak na páté místo, se Ricciardovi omluvil. "Nikdy nechci do někoho vrazit a určitě ne do někoho z týmu. Navíc máme s Danielem skvělý vztah. Tohle nebylo správné a omlouvám se jemu i týmu, protože jsme tady mohli získat body. Promluvím si s Danielem o samotě a vyříkáme si to," dodal.

VIDEO: Incident týmových kolegů přišel na řadu brzy po startu

Podle Verstappena ke kolizi došlo kvůli tomu, že musel brzdit před Valtterim Bottasem z Mercedesu. "Všechno začalo už v první zatáčce. Start nám vyšel, ale pak jsem se dostal vedle Bottase, najel na trávu a zpomalil jsem. Oni (Ricciardo s Bottasem) potom spolu bojovali ve druhé zatáčce, brzdili jsme na poslední chvíli a pak už jsem se vezl," prohlásil.