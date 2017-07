Tréninky na maďarskou GP ovládl Ricciardo, Hamilton ztrácel

"Bylo pozitivní, že jsme rychlost z rána dokázali odpoledne potvrdit. Myslím ale, že Mercedes a Ferrari ještě nevynesly trumfy," řekl opatrně Ricciardo. Přesto věří, že by mohl v sobotu bojovat o pole position, trať s menším množstvím úseků umožňujícím jet na plný plyn jeho vozu vyhovuje. "Když zopakujeme výkon z dneška, tak ano," dodal.

V nepatrně rychlejším druhém tréninku Ricciardo zvítězil o 183 tisícin před vedoucím jezdcem mistrovství světa Sebastianem Vettelem z Ferrari. Německému pilotovi nevyšel první trénink a několikrát v něm skončil mimo trať.

"Měli jsme to dneska trochu složité. Ráno to nebylo vůbec dobré, nedostal jsem se pořádně do rytmu. Odpoledne už to bylo o něco lepší, trochu jsme si pohráli s nastavením a dokázali jsme zrychlit. Docela to klouzalo a zdá se, že každý měl problémy najít správné nastavení a trefit ideální kolo," řekl Vettel.

Vettelův rival Lewis Hamilton, který před startem druhé poloviny šampionátu ztrácí v průběžném pořadí jediný bod, zajel až pátý čas dne. Britského jezdce předčili ještě finští soupeři, týmový kolega Valtteri Bottas a druhý pilot Ferrari Kimi Räikkönen.

"Bude to tu velká výzva, protože tady nerozhoduje síla motorů. Mohlo by to tu být mezi špičkovými týmy velmi těsné," konstatoval Hamilton. "Myslím, že to bude trojboj mezi námi, Mercedesem a Red Bullem," doplnil Vettel.

Tréninky na Velkou cenu Maďarska, závod mistrovství světa vozů formule 1:

První trénink: 1. Ricciardo (Austr./Red Bull) 1:18,486, 2. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,234, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,372, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,676, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -0,762, 6. Vettel (Něm./Ferrari) -1,077.

Druhý trénink: 1. Ricciardo 1:18,455, 2. Vettel -0,183, 3. Bottas -0,201, 4. Räikkönen -0,300, 5. Hamilton -0,324, 6. Verstappen -0,496.