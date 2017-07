Ruský postrach v F1, Kvjat sestřelil kolegu. Jeho reakce? Ubohé, spílají mu

Stal se z něj postrach F1. Na zadní stranu helmy si nalepil obrázek sebe samotného na torpédu a co závod, to poslední dobou alespoň jedna ´potopená loď´. „Nevím, o co se snaží,“ nechápe ani bývalý mistr světa Jacques Villeneuve, když viděl Daniila Kvjata, jak v GP Británie sestřelil i týmového kolegu Carlose Sainze jr. Už teď je nejtrestanějším pilotem sezony a jen kousek ho dělí od distancu.

Narodil se v ruské Ufě a pro řadu pilotů je nyní jeho jízda trochu UFO. Když před týdnem zbořil v GP Rakouska hned v prvním kole Fernanda Alonsa z McLarenu, ten se na něj hned naštval, ‚že s ním nesmí takhle hrát kuželky‘. Jenže Daniil Kvjat se nepoučil. A o víkendu, v GP Británie, způsobil opět v prvním kole nehodu. Tentokrát ze závodu odstřelil přímo svého týmového kolegu z Tora Rossa – Carlose Sainze jr. Od fanoušků se tak na adresu ruského mladíka sesypala řada jadrných výrazů.

Nemehlo. Postrach. Nový Pastor Maldonado. Ruské torpédo. „Nejsem si jistý, o co se Kvjat snaží,“ nechápal i bývalý mistr světa Jacques Villeneuve. „A víte, co je na tom nejhorší? Že ho pak v týmovém rádiu slyšíte, jak se snaží hodit vinu na svého týmového kolegu a myslí si, že to snad nikdo neviděl.“

Což byla pravda. Zatímco Sainz junior, syn legendárního pilota v rallye, se novinářům omlouval tradičními frázemi, že se nebude vyjadřovat, že by to mělo zůstat uvnitř týmu a analyzováno interně, Kvjat se nezdráhal svého kolegu (s nímž ovšem nemá nejlepší vztahy) osolit. „Myslím, že kdyby druhé auto předvídalo, tak by se mě snažilo předjet na další rovince. Ale k tomu nedošlo. Prostě mu to tam pošlete a řeknete týmovému kolegovi: Hej, ty jsi do mě narazil,“ tvrdil Kvjat.

VIDEO | Podívejte se na Kvjatovu kolizi se Sainzem jr.

Tímhle postojem si však moc nepomohl. Spíše naopak. „Ukazuje to špatný přístup a je to ostudná situace. Kvjat by měl zůstat doma, aby si o tom mohl popřemýšlet, protože to není první víkend, který byl trochu za hranou. Možná je F1 pro něj moc rychlá, nevím,“ dumal Villeneuve, a když slyšel, že se ruský jezdec ohradil i proti trestu komisařů, kteří mu dali znovu za trest průjezd boxy (nakonec skončil v Británii patnáctý), měl jasno.

„Pokud stále ukazujete prstem, nikdy se nic nenaučíte. A když je to stoprocentně vaše chyba a vy obviňujete někoho jiného, tak je to ubohé. Jezdci obvykle nedostanou ani druhou šanci a on jich měl hodně. Vypadá to, že se z toho nepoučil,“ tvrdil Villeneuve.

Suma sumárum, Kvjat má teď už devět trestných bodů, což je nejvíc ze všech. Dalších sedm závodů tak musí vydržet bez trestu za tři body (sem spadá například nepřizpůsobení rychlosti pod žlutými vlajkami, naopak nehoda je ještě za dva), jinak by už dostal trest zákazu startu v jednom závodě.

Přičemž je to pro něj i nepříjemné memento z minulého roku, kdy po dvou střetech se Sebastianem Vettelem dostal vyhazov v Red Bullu a místo něj přišel Max Verstappen. „Tohle je závodění,“ hájil se tehdy před německým pilotem Ferrari, který ho označil za torpédo a na oplátku si pak i nechal vyrobit speciální helmu, kde je právě zobrazen na trupu ponorkové střely.

Dnes je tahle přezdívka aktuálnější ještě víc. „A zda od něj čekám omluvu? Sám nevím a opravdu mi to ani nevadí,“ uzavřel proto Sainz junior.