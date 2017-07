V Mercedesu to zase vře! Hamilton jako jediný chyběl na velké show v Londýně

Nový vlastník seriálu formule 1 Liberty Media nebyl zrovna šťastný z toho, že akce, která stála miliony liber a kterou několik měsíců pečlivě připravoval, se nezúčastnila jedna z nejvýraznějších osobností F1 posledních deseti let. Nota bene když cílem bylo také propagovat britskou Grand Prix, která se jede už v neděli v Silverstonu. Hamilton původně v plánech figuroval, objevil se v pozvánkách i programech. V úterý ale na sociálních sítích oznámil, že nepřijede.

„Moji drazí fanoušci, nemůžu se dočkat, až vás uvidím v Silverstonu. Ale teď si dávám dva dny volno. Bůh vám žehnej, váš Lewis,“ napsal poněkud výstřední pilot na Instagramu a Twitteru a odjel s přáteli do Řecka.

Londýnské publikum, nadšené středeční velkou show v ulicích města, Hamiltonův krok rozhodně neocenilo. Když mistr světa z roku 1996 Damon Hill ukázal divákům trofej pro vítěze Velké ceny Velké Británie, řekl, že pokud zavřou oči, můžou si představovat, že ji v neděli dostane Lewis Hamilton. Jenže diváci trojnásobného světového šampiona jednoduše „vybučeli“.

Hamiltonův nedávný rival a úřadující šampion Nico Rosberg, který v Londýně bývalého stájového kolegu nahradil, si přisadil. Poťouchle se diváků zeptal, kdo by si přáli, aby v Silverstonu vyhrál: Hamilton, nebo Vettel? Brit měl sice o něco větší potlesk, ale podpora pro Vettela byla také velká. „Jsem překvapený, že Sebastian tady má tolik fanoušků,“ poznamenal Rosberg.

Zatímco v minulé sezoně byl zdrojem napětí v Mercedesu vyhrocený souboj o titul mezi kolegy Hamiltonem a Rosbergem, letos jde nejspíš o něco jiného. Po Velké ceně Ázerbajdžánu, kde lídr seriálu Sebastian Vettel z Ferrari dvakrát naboural do před ním jedoucího Hamiltona, se principál Mercedesu Toto Wolff vyjádřil o incidentu velmi vyhýbavě. Prý si musí nejdřív promluvit s Vettelem, než cokoli řekne.

Nejen Lewis Hamilton možná čekal, že když jde o konflikt s rivalem z konkureční stáje, šéf vystoupí na obranu svého vlastního jezdce. A jen pár dnů na to byl Toto Wolff hostem na oslavě Vettelových třicetin. Od toho je už jen pár kroků ke spekulacím, že Wolff by Vettela rád přetáhl na Hamiltonovo místo. Přece jen, německému týmu by německý pilot slušel…

Ve středu večer v Londýně však Toto Wolff zachoval dekórum a na konto chybějícího Hamiltona prohlásil: „Lewis cítí, že letošní boj o titul bude velmi těžký. Proto potřeboval po Velké ceně Rakouska dva dny volna. V Silverstonu ho však uvidíte.“

Fanoušky ale nepřesvědčil. Mnozí se právem podivují, proč druhý muž průběžného pořadí šampionátu odjede na výlet čtyři dny před závodem v Silverstonu, který několikrát označil jako nejdůležitější v celém kalendáři.