F1 řeší Bottasův start. Nelidské, stěžoval si Vettel. Kola se pohnula dřív

Je fakt, že nechodili dlouho kolem horké kaše. V zázemí si podali ruce a Daniel Ricciardo jen k vítěznému Vatteri Bottasovi údivně pronesl: „Ten tvůj start….“

Nedořekl.

Do řeči mu totiž ihned skočil Sebastian Vettel. „Ulil jsi ho. Na sto procent jsi ho ulil,“ udeřil na finského pilota Mercedesu. A ten se jen usmál. „Ne, byl to jen můj nejlepší start v životě,“ přiznal pak na stupních vítězů a opíral se o rozhodnutí komisařů, podle nichž měl startovní reakci 0,201 sekundy, zatímco Vettelova byla třeba 0,369.

To by bylo v pořádku. A i důvod k tomu, že když německý pilot Ferrari ještě v závodě protestoval a volal po trestu 10 vteřin stop and go za předčasný start, nechalo vedení závodu Bottase být. Díky tomu si pak mohl dojet pro druhé vítězství v kariéře. „Měl to hodně těsné, ale senzor nic neukázal,“ řekl i nevýkonný ředitel Mercedesu Niki Lauda a tým si na Twitter dal vzkaz: „vyrovnejte se s tím.“

Jenže to Vettel nechtěl. A pozdější záběry některých televizí ukázaly, že Bottasova kola skutečně byla ještě před zhasnutím semaforu v pohybu.

„Jsem si stoprocentně jistý, že to byl předčasný start. Zeptejte se Daniela Ricciarda,“ pokračoval proto Vettel na stupních vítězů, a když na tiskové konferenci svou námitku zopakoval, už tím vyvolal u Bottase a Ricciarda pobavený smích.

„Že měl 0,201? Hmm, tomu nevěřím. Nechci Valtteriho o nic obrat, odjel skvělý závod a neudělal jedinou chybu, když jsem ale řekl, že tomu nevěřím, je to proto, že tomu nevěřím. Normálně jsou reakční časy kolem dvou desetin u každého a nemyslím si, že by byli teď všichni o tolik pomalejší. Podle mě jednoznačně zareagoval dřív, než zhasla červená světla. Bylo to nelidské,“ uvedl Vettel.

Přičemž když se tázavě podíval i na Ricciarda, ten ho podržel: „Světla tentokrát zůstala rozsvícena o něco déle než normálně a on to zkusil. Nevěřím tomu, že Valtteri reagoval na jejich zhasnutí, prostě vyrazil vpřed o něco dřív a měl štěstí, že se trefil na setinu sekundy přesně, takže byl v limitu. Bylo to na hranici, ale v pořádku,“ uvedl australský pilot Red Bullu, s tím, že Bottasův odpich ještě mohl spadat do mezí tolerance startovního systému FIA.

Ostatně i sám pilot nakonec přiznal, že se rozhodl při startu zariskovat a pokusit se odhadnout, kdy světla zhasnou. "Sice se interval do zhasnutí světel mění, ale nejde o moc. Takže máte určitou představu, kolik by to asi mohlo být. A když se rozhodnete riskovat, tak je to buď mega úspěch, nebo zaspíte," přidal.