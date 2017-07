Bottas uhájil v Rakousku triumf, Vettel byl přesvědčený, že ulil start

Sedmadvacetiletý Bottas z prvního místa odstartoval tak dobře, že Vettel s Ricciardem si do vysílačky postěžovali, jestli nešlo o předčasný start. Incidentem se zabývalo vedení závodu, ale posléze oznámilo, že finský pilot se proti pravidlům nijak neprovinil.

"Myslím, že to byl můj nejlepší start v životě. Na začátku jsem díky tomu závod kontroloval, ale v závěru už to bylo velmi těsné," řekl Bottas. "Jak byste se cítili, kdybyste prohráli závod o pouhou půlvteřinu? Byl jsem přesvědčený, že ulil start. Zeptejte se na to Daniela," uvedl Vettel.

Hned v prvním kole skončil závod pro Maxe Verstappena z domácího Red Bullu a dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonsa z McLarenu. Oba jezdci odnesli riskantní manévr Daniila Kvjata z Toro Rosso v zatáčce kolizí a museli odstoupit.

Poté se na trati ve Spielbergu dlouho nic nedělo a Bottas v jednu chvíli dokonce navýšil náskok na prvním místě na dvacet sekund. Vlastní závod jel jeho týmový kolega Hamilton, který kvůli trestu za výměnu převodovky odstartoval až z osmého místa, ale postupně se propracoval na čtvrtou pozici.

Drama přinesla až poslední dvě kola. Vettelovi se díky lépe naplánované výměně pneumatik podařilo snížit Bottasův náskok pod sekundu, předjet už ho ale nedokázal. Finský pilot nakonec vyhrál s náskokem šesti desetin a navázal na tři měsíce staré vítězství z Grand Prix Ruska.

"S druhou polovinou závodu jsem spokojen. Jakmile jsme vyměnili gumy, auto ožilo a myslím, že by mi stačilo jedno kolo navíc, protože Bottas začal mít velké problémy," uvedl Vettel. "Na konci to bylo trochu dejá vu z Ruska, protože mě Vettel dojížděl. Měl jsem hrozně sjeté pneumatiky," prohlásil Bottas.

V souboji o třetí místo s Ricciardem neuspěl ani Hamilton a podruhé za sebou skončil mimo stupně vítězů. V průběžném pořadí mistrovství světa tak má po devíti Velkých cenách na kontě 151 bodů, zatímco první Vettel 171. Další závod se jede už za týden v Silverstonu.

"Byl to hodně náročný víkend a těším se teď na pár dní volna," řekl Hamilton. "Na Velkou cenu Británie se těším a hlavně doufám, že už mě tam nebudou pronásledovat další problémy," prohlásil trojnásobný mistr světa.

Velká cena Rakouska, závod mistrovství světa vozů formule 1 ve Spielbergu:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:21:48,527 (prům. rychlost 224,757 km/h),

2. Vettel (Něm./Ferrari) -0,658,

3. Ricciardo (Austr./Red Bull) -6,012,

4. Hamilton (Brit./Mercedes) -7,430,

5. Räikkönen (Fin./Ferrari) -20,370,

6. Grosjean (Fr./Haas) -1:13,160,

7. Pérez (Mex./Force India),

8. Ocon (Fr./Force India),

9. Massa (Braz./Williams),

10. Stroll (Kan./Williams) všichni -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 20 závodů):

1. Vettel 171,

2. Hamilton 151,

3. Bottas 136,

4. Ricciardo 107,

5. Räikkönen 83,

6. Pérez 50,

7. Verstappen (Niz./Red Bull) 45,

8. Ocon 39,

9. Sainz (Šp./Toro Rosso) 29,

10. Massa 22.

Pohár konstruktérů:

1. Mercedes 287,

2. Ferrari 254,

3. Red Bull 152,

4. Force India 89,

5. Williams 40,

6. Toro Rosso 33,

7. Haas 29,

8. Renault 18,

9. Sauber 5,

10. McLaren 2.