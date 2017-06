Enge se po kolizi v Baku zastal Vettela: V tu chvíli by tak asi reagoval každý

Rivalita Lewise Hamiltona a Sebastiana Vettela se o víkendu v Baku posunula do úplně jiné dimenze. Dvě závodnické hvězdy bojující o titul ve formuli 1 se dostaly do ostrého jezdeckého konfliktu. Německý pilot Ferrari měl pocit, že ho jeho soupeř vybrzdil a po krátkém ťukesu rozčileně najel do Brita z boku. „Neuvědomil si všechny následky a udělal to v zápalu naštvanosti," myslí si bývalý pilot formule 1 Tomáš Enge, který se ale Vettela zastává.

Na čí stranu se v celé strkanici přikláníte?

„Myslím si, že to nebyl úmysl ani od jednoho jezdce. Bylo jasně vidět, že Hamilton neakceleroval do zatáčky, ale zároveň nebrzdil. Spíš tak samovolně zpomaloval. Ale Vettel tam už očekával, že zrychlí, aby si mohl udržet zahřáté pneumatiky, a protože byli hodně blízko za sebou, tak do Hamiltona najel. Vettel si pak myslel, že to bylo schválně a dal mu tečku z boku.“

Proč Hamilton nepřidal za zatáčkou plyn?

„To je otázka. Nejspíš si chtěl trochu nechat poodjet safety car, možná zhasla světla, což znamená, že lídr pak udává tempo závodu, ale to si přesně nepamatuji. Stalo se.“

V diskuzích se začaly objevovat spekulace, že následné šťouchnutí Vettela bylo dílem náhody a že německému jezdci sjel volant. Vy považujete najetí Vettela do Hamiltona za cílené?

„Byla to určitě cílená reakce Vettela na to, že si při té nehodě zničil křídlo a že musí do boxů. Jejich vztahy jsou přiostřené a napjaté. Oni dva v tu chvíli bojovali o čelo závodu a de facto také o vedení v šampionátu a naštvaný Vettel si prostě v té rychlosti neuvědomil všechny konsekvence a udělal to v zápalu naštvanosti. Myslím si, že v tu chvíli by to asi udělal každý. Ale mohlo se klidně stát, že oba monoposty skončí venku s poškozeným zavěšením nebo rameny…“

Z Němcovy strany to byl prostě zkrat.

„Přesně tak, potřeboval to nějak ze sebe dostat a dát to najevo: ´Co jsi to jako udělal, tys mi zničil přední křídlo´. Nakonec z toho vzešlo to najetí. Ano, Vettel do něj najel, ale byla to reakce na vzniklou situaci.“

Která se pak navíc ještě dohrála Hamiltonovou uvolněnou ochranou hlavy.

„Asi zapůsobila karma. Vettel sice dostal desetivteřinovou penalizaci, ale Hamilton musel kvůli těm potížím také do boxů, kde navíc ztratil ve finále o trochu víc a skončil zase za jezdcem Ferrari. A kupodivu pak němel sílu ani na předjetí.“

K vylepšení vztahů mezi touto dvojicí to asi moc nepomůže…

„Teď je to samozřejmě mezi nimi taková otevřená válka, přece jen oba bojují o titul a já si myslím, že to klidně může trvat až do úplně posledního závodu.“

V médiích kolují debaty o vyostřených vztazích, ale zase aspoň v Baku nebyla nuda, že?

„No jasně, díky té kolizi jsme viděli super závod! V druhé půlce nebyla nouze o předjíždění i těžké boje a každý musel být napnutý, jak hodně se tihle dva kohouti mohou ještě startovním polem probít dopředu. A jak vysoko se ještě dostane Bottas, který měl na začátku kolizi s Räikkönenem.“

Takže vlastně strkanice mezi Ferrari a McLarenem pomáhají atraktivitě?

„Všechny jejich kolize mají něco do sebe, pak je k vidění zábavnější závod. Kdyby tyhle stáje na startovním poli nebyly, vidíme daleko vyrovnanější závody a také zábavnější. Nesledovali bychom stále jen to první auto, které většinou ujede. Je to pořád dokola Vettel a Hamilton, občas se přidá Bottas a Räikkönen, ale to je málokdy. Takhle jsme viděli krásný závod.“

Vy byste raději viděl klidnější a férovější bitvy Vettela s Hamiltonem, nebo je to takhle zajímavější?

„Jezdci, kteří bojují v čele šampionátu o každý bodík, to mezi sebou nikdy nemají úplně klidné. Nikdy to nebude pohodový souboj a je jedno, jestli se bitva odehrává na trati, nebo mimo trať. Bylo tomu tak i v minulosti a bylo jedno, jestli šlo třeba o souboj týmový. I když tam se samozřejmě jezdci musí držet zpátky a jejich bitva musí být čistší. Tým je na prvním místě. Nicméně pro fanouška je tohle nejlepší. Když byl dřív Michael Schumacher už v půlce sezony mistrem světa, to byla ve finále nuda a ne napětí až do konce.“

Kdybychom se ještě jednou vrátili k tomu karambolu z Ázerbájdžánu, vy jste se někdy ocitl v situaci, kdy jste měl obrovskou chuť takhle do někoho vrazit?

„Nedokážu si vybavit situaci, ale určitě několikrát ano. Problém je ten, že když člověk sedí za volantem, tak drží v ruce zbraň. A tu když na někoho namíří, tak to jeho, nebo někoho v okolí, může zranit. Každý jezdec si musí uvědomit, že pak se může stát cokoliv. A když chce někoho vystrašit, je lepší si to vyříkat v paddocku jako chlap s chlapem, než k tomu použít závodní vůz.“

Je nějaký recept na ovládnutí se v takové situaci? A jde to vůbec v takové rychlosti zvládnout?

„Ono je to v každém sportu. V atletice běží chumel běžců, jeden strčí do druhého, ten mu to větší silou oplatí. To stejné je ve fotbale i v hokeji. Všechno je to spíš o osobnosti každého člověka.“