Puberťák, který se vymkl kontrole. Vettel je pod palbou a hrozí mu stopka

Podle pravidel mezinárodní federace FIA se takto pilotům načítají trestné body za různá provinění v období jednoho roku. Nyní dělí lídra mistrovství světa od nucené pauzy tři body. Po rakouské Grand Prix se mu může trochu "ulevit", protože mu ubudou dva za loňský incident v Silverstonu, kde v deštivém závodě při předjížděcím manévru vytlačil z trati Felipeho Massu.

V neděli Vettel v 19. kole při jízdě za zpomalovacím vozem nejprve zezadu narazil do vedoucího Lewise Hamiltona, který nečekaně, ale podle dat z telemetrie v souladu s pravidly přibrzdil. Ze vzteku se pak posunul na úroveň britského pilota a na oplátku z boku vrazil do jeho vozu. Od komisařů závodu za to dostal trest zastávky v boxech na deset sekund, po němž skončil v závodě čtvrtý před Hamiltonem, a sklidil za to z mnoha stran silnou kritiku.

"Když něco takového udělá člověk na silnici, skončí v base," komentoval incident bývalý šampion Damon Hill. "Sebastian Vettel se vymkl kontrole. Choval se jako pirát, za tohle je desetisekundový trest směšný," napsal britský list Daily Mail.

Podle italského Corriere dello Sport ztratil Vettel hlavu jako nějaký teenager, Gazzetta dello Sport přejmenovala disciplínu z F1 na formule wrestling. "Vettelova akce měla jednoznačně skončit diskvalifikací," uvedl španělský deník Marca.

Ani novináři v rodném Německu Vettela nešetřili. Podle agentury sid nebylo jeho jednání hodné čtyřnásobného mistra světa a poškodil si jím vlastní pomník. "Sebastian Vettel se dopustil odpornosti," napsal Spiegel. "Jako kdyby byl ještě v pubertě," konstatoval list Süddeutsche Zeitung.