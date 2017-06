Ostrý konflikt hvězd: Vyřídíme si to jako chlapi, vyzval Hamilton Vettela

Incident se odehrál v 19. kole, kdy Hamilton při jízdě za zpomalovacím vozem nečekaně přibrzdil a Vettel do něj zezadu narazil. Německý jezdec Ferrari se rozčílil, začal zuřivě gestikulovat, a když dojel britského pilota, na oplátku z boku vrazil do jeho vozu.

Čtyřnásobný mistr světa za to od vedení závodu dostal desetivteřinovou penalizaci. Trest ho navíc připravil o možný triumf, protože přišel ve chvíli, kdy Hamilton musel kvůli uvolněné ochraně hlavy zajet do boxů a Vettel se posunul na první místo, přestože na konkurenta ztrácel prakticky celý závod tři sekundy.

"Bylo to nebezpečné a dostat za to trest na deset sekund... K tomu snad nemusím říkat víc," uvedl Hamilton. "Rozhodně jsem ho nevybrzdil. To, že za najetí do jiného auta dostal takový trest, to je ostuda. Zostudil sám sebe. A jestli chce ukazovat, že je chlap, tak bychom to měli udělat mimo trať, z očí do očí," prohlásil.

VIDEO: Tento moment vyvolal velké diskuse

Vettel: Chybu udělal Hamilton

Vettel naopak viděl chybu u Hamiltona. "Nic se nestalo, nebo ano? Prostě mě vybrzdil, tak co mohl čekat jiného," poznamenal. "Vím, že to neudělal schválně, ale tohle nebylo správné. Když má první jezdec problémy, tak ti za ním je mají ještě větší. Nemusel to dělat," dodal.

"Už něco podobného udělal před lety v Číně a rozhodně to není správná věc," připomněl Vettel. "Dojel jsem ho proto, abych mu ukázal, že to pokazil. Jeli jsme vedle sebe, zvedl jsem ruku a řekl mu... Vlastně jsem mu neřekl nic, ale ukázal jsem mu, že se mi to nelíbilo," prohlásil.

O trestu se Vettel bavit nechtěl. "Když v anglické lize něco odpíská rozhodčí, tak se to někomu líbí a někomu ne. Tohle je stejné," uvedl.

Vettel navzdory penalizaci skončil před Hamiltonem, protože se po odpykání trestu stihl vrátit na trať těsně před trojnásobným mistrem světa. Díky čtvrté příčce navýšil náskok na prvním místě průběžného pořadí na 14 bodů právě před britským rivalem.

Hamilton přitom měl závod rozjetý na suverénní vítězství, o které ho však připravila uvolněná ochrana hlavy. "Vím, že můj tým z toho bude zklamaný, proto to musíme hodit za hlavu a vidět především to, že jsme tady celý víkend předváděli skvělé výkony," řekl Hamilton.

"Nevím, co se stalo. Ještě jsme nezjišťovali, jestli se to uvolnilo, ulomilo, nebo se to nepřidělalo pořádně," přidal šéf Mercedesu Toto Wolff. "Ale tenhle tým získal tři tituly mistra světa, takže tohle rozhodně nebudu nikomu dávat za vinu," dodal.