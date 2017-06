Návrat po šesti letech. Kubica během soukromé akce znovu usedl do vozu formule 1

"Je to pravda, skutečně je to Robert Kubica. Po šesti letech zase v našem autě," uvedla stáj Renault na sociální síti twitter u fotografie polského jezdce v pět let starém monopostu Lotus E20. "Byl to soukromá akce pro Roberta," dodala s tím, že Kubica odjel 115 kol.

Kubica odstartoval kariéru ve formuli 1 v roce 2006 v Sauberu, v jehož barvách si ve Velké ceně Kanady připsal i jediné vítězství. Po čtyřech letech pak zamířil do Renaultu, ale jeho kariéru ukončila takřka fatální nehoda. Po uzdravení jezdil v letech 2013 až 2016 mistrovství světa v rallye. Jeho maximem byli páté místo.