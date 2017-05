Räikkönen vládl v kvalifikaci na VC Monaka, Hamilton ve finále chyběl

Fin Kimi Räikkönen vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Monaka a poprvé od roku 2008 vyrazí do závodu formule 1 z pole position. Na úzké trati městského okruhu v Monte Carlu bude mít pilot Ferrari ideální výchozí pozici na to, aby ukončil také čekání na vítězství v závodě. Naposledy triumfoval v roce 2013 v australské Grand Prix ještě jako pilot Lotusu.

V napínavé bitvě o nejvýhodnější startovní pozici Räikkönen stanovil nový rekord okruhu časem 1:12,178 a o 43 tisícin sekundy porazil týmového kolegu a lídra mistrovství světa Sebastiana Vettela z Německa. O další dvě tisíciny zpět skončil jiný Fin Valtteri Bottas z Mercedesu, zatímco spolufavorizovaný Brit Lewis Hamilton nepostoupil ani do finále kvalifikace.

Prestižní závod začne v neděli ve 14:00 SELČ a stáj Ferrari má ideální podmínky k tomu, aby se v něm dočkala po 16 letech vítězství. Naposledy v rudém voze triumfoval legendární Michael Schumacher. Räikkönen si připsal 17. pole position v kariéře, ale první od Velké ceny Francie v červnu 2008. V Monaku už vyhrál závod v roce 2005 v barvách McLarenu, tehdy také z prvního místa na startu.

"Je to nejlepší místo na roštu, ale zdaleka to nedává žádné záruky pro závod," konstatoval tradičně bez emocí Räikkönen. Traťový rekord sebral Vettelovi, nejrychlejšímu muži tréninků, od kterého se prvenství čekalo víc. A prahl po něm i čtyřnásobný mistr světa. "Zlost, že to nestačilo na pole position, je větší než radost z první řady. Chtěl jsem stát úplně vepředu," řekl Vettel.

Hamilton si v kvalifikaci stěžoval na potíže s pneumatikami a na trati několikrát vyrovnával smyk. V závěru druhé vyřazovací fáze navíc nemohl dokončit nadějně rozjeté kolo kvůli nehodě Belgičana Stoffela Vandoornea z McLarenu a skončil za postupovou desítkou čtrnáctý.

"Měl jsem prostě problémy s autem. Jestli zítra získám bod, bude to skvělé. Těším se, až to tu zítra skončí," konstatoval Hamilton, jemuž hrozí, že ztratí kontakt s Vettelem. Nyní má na druhém místě o šest bodů méně.

Na startovním roštu bude Hamilton stát na 13. místě po penalizaci Jensona Buttona z McLarenu. Brit, který se do F1 vrátil jako jednorázový záskok za Fernanda Alonsa, startujícího v zámoří v jiném slavném závodě 500 mil Indianapolis, obsadil solidní deváté místo, ale mechanici dnes v jeho voze vyměnili několik dílů, což jej bude stát na startu patnáct pozic.

Kvalifikace na Velkou cenu Monaka, závod mistrovství světa vozů formule 1:



1. Räikkönen (Fin./Ferrari) 1:12,178,

2. Vettel (Něm./Ferrari) -0,043,

3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,045,

4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,318,

5. Ricciardo (Austr./Red Bull) -0,820,

6. Sainz (Šp./Toro Rosso) -0,984,

7. Pérez (Mex./Force India) -1,151,

8. Grosjean (Fr./Haas) -1,171,

9. Button (Brit./McLaren) -1,435,

10. Vandoorne (Belg./McLaren) bez času.