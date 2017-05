To se nevidí často! Plačící chlapec donutil Räikkönena po fiasku k úsměvu

Závod v Barceloně skončil pro Räikkönena hned po startu. Po srážce si urval přední nápravu a nemohl dále pokračovat. Na to se šestiletý Thomas, který se přijel podívat až z Francie, nemohl dívat. Brzký konec jeho hrdiny jej rozplakal. Záběry, jak jej tatínek drží v náruči, obletěly celý svět.

Italská stáj ani chvíli neváhala a jednoho z nejmenších svých příznivců pozvala do paddocku. Tam na Thomase čekalo obrovské překvapení – setkání přímo s Räikkönenem.

Finský pilot, kterému se kvůli nedávání emocí najevo, přezdívá „The Iceman“ v překladu ledový muž, věnoval chlapci svoji kšiltovku, pousmál se a ochotně se vyfotografoval s celou rodinou.

Well played Ferrari and Kimi Raikkonen. Young fan in tears what Kiki crashed but they invite him to meet Kimi #bbcf1 pic.twitter.com/EVU4mB4ONB