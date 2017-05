Ve Španělsku vládl Hamilton, náskok Vettela snížil na šest bodů

Trojnásobný mistr světa sice ovládl kvalifikaci, start z pole position mu ale vůbec nevyšel a pustil Vettela před sebe. "Start nebyl moc dobrý, trochu se mi protočila kola. Budeme se na to muset s týmem podívat," řekl Hamilton. "Taky se mi protočila kola, ale šlápnul jsem na spojku a dostal jsem se před Lewise," uvedl Vettel.

Německý jezdec držel první místo až do 15. kola, kdy zajel do boxů a vrátil se na třetí pozici za dvojicí Hamilton, Valtteri Bottas v mercedesech.

Zpět do čela se Vettel dostal v 25. kole krátce poté, co se Hamilton odhodlal k výměně pneumatik. Čtyřnásobný šampion odvážným manévrem předjel vedoucího Bottase a první pozici udržel i v 37. kole, kdy po druhé zastávce v boxech svedl tvrdý souboj s dotírajícím Hamiltonem. "Cítil jsem, že jsem se dostal mimo trať a byl jsem ve vnější stopě. Ale tohle je závodění, jak ho mám rád a vůbec nic bych na něm neměnil," prohlásil Hamilton.

Na stejném místě zaútočil britský pilot i ve 44. kole a až nečekaně snadno Vettela na rovince předjel. Hamilton poté vedení s přehledem držel a pro 55. vítězství v kariéře si nakonec dojel s náskokem tři a půl sekundy. Třetí místo obsadil Australan Daniel Ricciardo z Red Bullu se ztrátou přes jednu minutu.

"Snažil jsem se brzdit co nejpozději a chvíli jsem se udržel před ním. Ale pak když jsem mu poodjel, tak kolem mě najednou proletěl. Je to škoda, ale byl to dobrý závod," uvedl Vettel. "Myslím, že jsem dneska zhubnul asi dvě kila. Jel jsem na hraně, abych se za ním udržel," řekl Hamilton.

Závod v Barceloně hned po startu skončil kvůli kolizi pro Kimiho Räikkönena z Ferrari i obhájce loňského triumfu Maxe Verstappena z Red Bullu. Vinou technických potíží nedojel do cíle ani Bottas, naopak na pátý pokus v sezoně se to povedlo Fernandu Alonsovi z McLarenu, který obsadil 12. místo.

Velká cena Španělska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Barceloně:



1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:35:56,497 (prům. rychlost 192,057 km/h), 2. Vettel (Něm./Ferrari) -3,490, 3. Ricciardo (Austr./Red Bull) -1:15,820, 4. Pérez (Mex./Force India), 5. Ocon (Fr./Force India), 6. Hülkenberg (Něm./Renault), 7. Wehrlein (Něm./Sauber), 8. Sainz (Šp./Toro Rosso), 9. Kvjat (Rus./Toro Rosso), 10. Grosjean (Fr./Haas) všichni -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 20 závodů):

1. Vettel 104 b., 2. Hamilton 98, 3. Bottas (Fin./Mercedes) 63, 4. Räikkönen (Fin./Ferrari) 49, 5. Ricciardo 37, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) 35, 7. Pérez 34, 8. Ocon 19, 9. Massa (Braz./Williams) 18, 10. Sainz 17.

Pohár konstruktérů:

1. Mercedes 161, 2. Ferrari 153, 3. Red Bull 72, 4. Force India 53, 5. Toro Rosso 21, 6. Williams 18, 7. Renault 14, 8. Haas 9, 9. Sauber 4.