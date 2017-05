Expert formule 1 Richtr: Snad končí dominance jednoho týmu

Období dominance jednoho týmu jsou pro F1 typickým fenoménem, ať už to býval Williams, McLaren, Ferrari, Red Bull nebo Mercedes. Letos to ale po čtyřech závodech v Austrálii, Číně, Bahrajnu a Rusku máme 2:2 na vítězství mezi Mercedesem a Ferrari. V Poháru konstruktérů je mezi oběma týmy pouhý jeden bod rozdílu! To se stalo naposledy v sezoně 1995, kdy po čtyřech odjetých velkých cenách byl jeden bod rozdílu mezi Ferrari a Williamsem. To bylo ale ještě v době se starým bodovacím schématem: Vítěz bral 10 bodů, dnes vítěz bere bodů 25, takže tenkrát byla šance na těsnější bodové rozdíly v různých fázích sezony větší.

Rozdíl v bodech po čtyřech závodech:

Red Bull - McLaren 9 bodů 2012

Ferrari - BMW/Sauber 12 bodů 2008

Ferrari - Williams 3 body 2002

Ferrari - McLaren 10 bodů 2001

Williams - Renault 6 bodů 1997

Ferrari - Williams 1 bod 1995 (staré body)

V kvalifikaci na letošní GP Ruska to byl navíc fascinující souboj: první tři (Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas) se dokázali časově poskládat do rozdílu 0,095 sekundy na okruhu dlouhém 5,8 kilometru. Lewis Hamilton, mistr světa z let 2008, 2014 a 2015, byl naopak netradičně pomalý. To vše jen dva týdny po závodě v Bahrajnu, kde musel hned dvakrát pilot Mercedesu Valtteri Bottas, který v týmu vystřídal šampiona 2016 Nika Rosberga, před sebe Hamiltona pustit na pokyn týmu. A šéfové Mercedesu začali hovořit o zavedení týmové režie, ve které by byl jeden z pilotů ustanoven jako týmová dvojka. Byli totiž přesvědčeni, že kdyby Bottas před sebe pustil Hamiltona dříve, vyhrál by právě on a ne Sebastian Vettel z Ferrari.

Tomáš Richtr v rozhovoru pro deník Sport • Foto Barbora Reichová (Sport)

Jenomže uběhlo čtrnáct dní a Bottas vyhrál svou první velkou cenu po 80 startech. Povedlo se mu to navíc ve stylu šampiona. Na startu šmahem překonal oba monoposty Ferrari a i když Vettel v závěru velké ceny dostával finského pilota pod obrovský tlak, Bottas jej ustál. Inu ano, konfigurace ruského autodromu v Soči, dějiště zimních olympijských her před třemi lety, nějaké jednoduché předjetí neumožňuje, a tak to bylo o tom neudělat chybu. A tu Bottas neudělal.

Skvělý výsledek pro Bottase, a samozřejmě pro Mercedes, ale pro Mercedes současně velký problém: i když dojel do cíle druhý, Sebastian Vettel dokázal navýšit své vedení v Poháru jezdců z devíti na patnáct bodů! Právě proto, že Bottasův kolega Hamilton, kterého by snad chtěl Mercedes preferovat jako stájovou jedničku, aby čelil silné konkurenci Ferrari a vyhrál titul mezi jezdci, dojel ztrápeně čtvrtý. Více než půl minutovou ztrátou na Bottase v cíli!

Formule 1 má dvě disciplíny: Pohár konstruktérů a Pohár jezdců. V tom prvním se Mercedes vrátil na první místo. V tom druhém ale v Rusku navzdory vítězství výrazně ztratil principem, že si vzájemnou přetahovanou mohou Hamilton a Bottas brát body.

Skvělá zpráva pro Vettela a Ferrari, velké starosti pro Mercedes!

Tomáš Richtr