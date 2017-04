V Bahrajnu triumfoval Vettel, pilot Ferrari vévodí i šampionátu

"Byl to skvělý den. Když jsem v zahřívacím kole cítil, jak se auto rozjelo, říkal jsem si: Miluji svou práci," citoval Vettela server BBC. "Jsou Velikonoce, hledali jsme vajíčka a já našel ty nejlepší," přidal devětadvacetiletý jezdec v narážce na jednu ze západních velikonočních zvyklostí.

Vettelovi vyšel start, po kterém se posunul na druhé místo před Hamiltona. Do čela se čtyřnásobný mistr světa dostal poprvé ve 13. kole, kdy na trať po nehodě Lance Strolla z Williamsu vyjel safety car a vedoucí Bottas i třetí Hamilton zajeli do boxů přezout pneumatiky.

Ve stejném kole se zrodil i jeden z důležitých okamžiků, protože Hamilton v boxech podle komisařů úmyslně zpomalil Daniela Ricciarda z Red Bullu, za což posléze dostal trest v podobě pětivteřinové penalizace. Závod také skončil pro Maxe Verstappena z Red Bullu, jemuž v jedné ze zatáček selhaly brzdy.

"Byla to moje chyba a omlouvám se, že jsme tam kvůli mě ztratili čas," uvedl Hamilton. "Snažil jsme se pak všechno dohnat, ale ztratit body je bolestivé. Musíme dál tvrdě pracovat a bojovat," prohlásil trojnásobný mistr světa.

Poté do závodu promluvila týmová strategie. Vettel se po druhé návštěvě boxů vrátil na trať na třetím místě za kolegou z Ferrari Kimim Räikkönenem, který však dostal instrukce pustit ho před sebe. Podobně se devět kol před koncem zachoval i Mercedes, který nařídil druhému Bottasovi, aby před sebe pustil Hamiltona.

"Pro závodníka je to nejhorší věc, jakou můžete slyšet. Ale věděl jsem, že to může pomoci týmu," řekl Bottas. "Ale bylo to hrozně těžké. Dneska jsem prostě neměl dostatečnou rychlost," přidal finský pilot, který v Bahrajnu poprvé v kariéře odstartoval z pole position.

Hamilton poté sice bojoval, ale ztrátu na Vettela už nedohnal a nakonec zaostal o 6,6 sekundy. Pilot Ferrari tak v Bahrajnu vyhrál už potřetí v kariéře, což pro něj může být dobrým znamením. V letech 2012 a 2013 v poušti triumfoval v barvách Red Bullu a v obou případech pak získal titul mistra světa. Stejně navíc loni dopadl i Nico Rosberg z Mercedesu.

Vettel vítězstvím navázal na triumf z úvodní Grand Prix v Austrálii a před Hamiltonem má na prvním místě průběžného pořadí mistrovství světa sedmibodový náskok. Na třetí příčku se posunul Bottas. Šampionát bude pokračovat za dva týdny závodem v Soči.

Velká cena Bahrajnu, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Vettel (Něm./Ferrari) 1:24:11,672, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -6,660, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -20,397, 4. Räikkönen (Fin./Ferrari) -22,475, 5. Ricciardo (Austr./Red Bull) -39,346, 6. Massa (Braz./Williams) -54,326, 7. Pérez (Mex./Force India) -1:02,606, 8. Grosjean (Fr./Haas) -1:14,865, 9. Hülkenberg (Něm./Renault) -1:20,188, 10. Ocon (Fr./Force India) -1:35,711.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 20 závodů): 1. Vettel 68 b., 2. Hamilton 61, 3. Bottas 38, 4. Räikkönen 34, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) 25, 6. Ricciardo 22, 7. Massa 16, 8. Pérez 14, 9. Sainz (Šp./Toro Rosso) 10, 10. Grosjean 4.

Pohár konstruktérů: 1. Ferrari 102, 2. Mercedes 99, 3. Red Bull 47, 4. Force India 17, 5. Williams 16, 6. Toro Rosso 12, 7. Haas 8, 8. Renault 2.