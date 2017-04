Hamilton v kvalifikaci na GP Číny formule 1 těsně porazil Vettela

Hamilton potvrdil, že v Šanghaji se mu daří. Se čtyřmi triumfy v letech 2008, 2011, 2014 a 2015 je na tamním okruhu nejúspěšnějším jezdcem. Trojnásobný mistr světa tam současně pro Mercedes získal už šestou pole position za sebou.

Vettel, který v australské Grand Prix Hamiltona jasně porazil, za britským pilotem zaostal o 0,186 sekundy. Třetí Bottas byl o pouhou tisícinu pomalejší než čtyřnásobný německý šampion. Räikkönenův odstup na první místo činil téměř půl sekundy.

Všichni však byli rychlejší než třináct let starý traťový rekord Michaela Schumachera (1:32,238), Hamilton kvalifikaci vyhrál časem 1:31,678. "Věděli jsme, že to bude těsné a že budeme potřebovat naprosto perfektní kolo. Jsem moc rád, že to vyšlo," komentoval minimální rozestupy první trojice Hamilton. "Je to opravdový boj a přesně o tom je závodění," dodal.

"Kdybych byl v posledním kole o trošku rychlejší, byl bych o něco spokojenější, ale i tak to byla dobrá kvalifikace. Užil jsem si to," prohlásil Vettel. "V poslední zatáčce jsem asi moc rychle začal brzdit. Ale zítra to bude o něčem jiném, protože mají být úplně jiné podmínky. Uvidíme, jak velkou roli bude hrát dobrá startovní pozice," řekl.

Kvalifikace nevyšla Nizozemci Maxi Verstappenovi z Red Bullu, jenž měl problémy s elektronikou a nepostoupil ani z první části. Na startu závodu bude stát na předposledním místě roštu. Jeho týmový kolega Daniel Ricciardo z Austrálie vyrazí jako pátý.

Dopolední třetí trénink, v němž ještě dominovali piloti Ferrari, i kvalifikace se až na menší zdržení v prostřední části kvůli nehodě nováčka Antonia Giovinazziho ze Sauberu obešly bez komplikací. Páteční tréninkový program přitom výrazně ovlivnila špatná viditelnost, kvůli níž nemohla vzlétnout záchranná helikoptéra.

"Zatím je to opravdu zajímavý víkend. Dnes to byla docela výzva, protože jsme museli dohnat zmeškané včerejší testování a doufat, že správně trefíme nastavení vozu," uvedl Hamilton. "Ferrari bylo velmi rychlé, ale já jejich náskok kousek po kousku stahoval," přidal.

Protože déšť a nízká oblačnost se podobně jako v pátek očekává i v neděli, rozhodla Mezinárodní automobilová federace o výjimečných bezpečnostních opatřeních. Pro závod zajistila pro záchrannou službu policejní eskortu, protože podle pravidel nesmí cesta z okruhu do nemocnice zabrat víc jak dvacet minut. Současně také zajistila nutné neurochirurgické vybavení do nejbližší nemocnice, která ho za normálních okolností nemá k dispozici.

Kvalifikace na Velkou cenu Číny, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:31,678,

2. Vettel (Něm./Ferrari) -0,186,

3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,187,

4. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,462,

5. Ricciardo (Austr./Red Bull) -1,355,

6. Massa (Braz./Williams) -1,829,

7. Hülkenberg (Něm./Renault) -1,902,

8. Pérez (Mex./Force India) -2,028,

9. Kvjat (Rus./Toro Rosso) -2,041,

10. Stroll (Kan./Williams) -2,542.