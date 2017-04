Čínskou GP trápí déšť a mlha, přesunutí závodu na sobotu ale neprošlo

Dopolední trénink na druhý podnik sezony byl nejprve přerušen kvůli záchranné helikoptéře, která ve špatné viditelnosti nemohla přistát. Jezdit se opět začalo až po čtyřicetiminutové pauze, avšak po dalších dvaceti minutách byl úvodní trénink vinou špatné viditelnosti zrušen úplně.

Několik vozů se tak ani nedostalo na trať, nebo v náročných podmínkách nestihlo zajet měřené kolo. Byli mezi nimi vítěz úvodního závodu v Melbourne Sebastian Vettel, jeho týmový kolega z Ferrari Kimi Räikkönen i čtyřnásobný šampion ze Šanghaje Lewis Hamilton z Mercedesu.

Odpoledne se situace nezlepšila. Trénink byl nejprve odložen a posléze zrušen. Kvůli mlze totiž opět nemohla být k dispozici helikoptéra, která je podle bezpečnostních pravidel Mezinárodní automobilové federace nezbytnou podmínkou pro vyjetí vozů na okruh.

"Měli bychom se nad tím všichni zamyslet, protože pro nás na trati byly podmínky naprosto v pořádku. Do budoucna bychom proto měli mít nějaký záložní plán," uvedl Hamilton. "Počasí neovlivníte. Nebylo to ideální, ale i kdybychom se dostali na trať, bylo by to víceméně k ničemu, protože bychom jeli na mokru, zatímco zítra by pršet nemělo," přidal Räikkönen.

Vzhledem k tomu, že stejné počasí má v Šanghaji panovat i v neděli, uvažovali organizátoři o přesunu závodu na sobotu, kdy je předpověď příznivější. FIA přeložení závodu kvůli počasí zamítla. "Myslím, že je na místě držet se zaběhnutého modelu," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

"A radši než závodit v sobotu bychom měli přemýšlet, proč to dnes nešlo. Proč nemohl vrtulník vzlétnout a když už takový problém nastal, tak jestli by nešla využít jiná nemocnice v případě nehody," přidal.