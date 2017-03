Ferrari slaví triumf. Máme stejně silný vůz jako Mercedes, žasl Vettel

Ferrari se dlouho trápilo a naposledy se radovalo z vítězství ve Velké ceně v září 2015 v Singapuru. Také tehdy triumfoval Vettel, který dnes v Albert Parku v Melbourne porazil Brita Lewise Hamiltona o deset sekund. Třetí skončil druhý jezdec Mercedesu Fin Valtteri Bottas.

"Bylo to dlouhé čekání. Teď jsme v sedmém nebi, ale i tak musíme zůstat nohama na zemi," citovala Vettela agentura DPA. "Pořád je teprve březen. Ano, měli jsme skvělý závod a hodně se nám všem ulevilo. Nesmíme ale polevit, tohle je teprve začátek. Rád bych s Lewisem bojoval o titul mistra světa a jak to vypadá, tak máme skoro stejně silné auto," dodal.

Mercedes v minulé sezoně vyhrál 19 z 21 závodů, dvakrát ho dokázal překonat pouze Red Bull. Také v Austrálii to vypadalo, že si dojede pro další triumf, protože Hamilton ovládl páteční trénink i sobotní kvalifikaci. Díky změnám v pravidlech navíc v rekordních časech.

"Neměl jsem nejlepší start, ale pak jsem ukázal, že se s námi musí počítat. Vůz se oproti minulosti chová úplně jinak. Jako by křičel: Víc, víc, víc! Jako bych s ním mohl jezdit do nekonečna," uvedl Vettel, kterému k 43. vítězství v kariéře pomohla také dobře načasovaná zastávka v boxech.

Jako první se k výměně pneumatik odhodlal Hamilton, který se ale na trať vrátil až na pátém místě za Maxem Verstappenem. Nizozemského pilota Red Bullu ale navzdory vyšší rychlosti nedokázal předjet, takže když Vettel zamířil do depa, vrátil se na okruh před britským rivalem a náskok udržel.

"Po startu jsem si říkal: Sakra, Lewis vede, to bude těžké se ho udržet. Ale měli jsme štěstí, že z boxů vyjel za Maxem a to ho zpomalilo. Já to naopak stihnul před ním a mohl jsem se zaměřit jen na to, abych se dostal zpátky do rytmu a udržoval náskok," prohlásil mistr světa z let 2010, 2011, 2012 a 2013.