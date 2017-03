Skvělý Hamilton válí v Austrálii, kvalifikaci vyhrál v rekordním čase

Z prvního místa do nedělní Velké ceny Austrálie, úvodního závodu sezony formule 1, odstartuje britský favorit Lewis Hamilton z Mercedesu. Vicemistr světa kvalifikaci v melbournském Albert Parku zajel v čase 1:22,188, kterým o více než sekundu překonal šest let starý traťový rekord Sebastiana Vettela, který dnes skončil druhý.

Hamilton zopakoval kvalifikační triumf z loňské sezony a v neděli bude usilovat o třetí triumf v Melbourne, kde zvítězil v letech 2015 a 2008. Loni skončil britský pilot druhý za týmovým kolegou Nicem Rosbergem, který po zisku titulu nečekaně ukončil kariéru.

"Zatím je to skvělý víkend. Teď se musím dobře vyspat a zítra se uvidí, jestli se všechna ta tvrdá práce přes zimu vyplatila," citoval server BBC Hamiltona. "Přijde mi, jako by to bylo včera, kdy jsem tady v roce 2007 jel první závod. Za tu dobu jsem ušel pořádný kus cesty," dodal.

Vettel, jenž v posledním kole odsunul na třetí místo druhého jezdce Mercedesu Valtteriho Bottase, za Hamiltonem zaostal o 268 tisícin. Za německým pilotem se vedle Bottase zařadil další Fin Kimi Räikkönen z Ferrari. Vettelovo maximum z roku 2011 překonal i pátý Max Verstappen z Red Bullu.

"Dneska to byl zase rozporuplný den, ale od začátku věříme novému vozu a dnes se to vyplatilo," přidal čtyřnásobný mistr světa Vettel. "Moc rád bych vybojoval pole position, ale o tu se dneska nejelo. Přesto si myslím, že zítra můžeme překvapit," dodal německý jezdec.

Také Bottas, jehož nejlepším dosavadním kvalifikačním výsledkem v Austrálii bylo patnácté místo, měl smíšené pocity. "Třetí pozice není ideální. Takže s výsledkem spokojený nejsem, ale tým odvedl na autě skvělou práci a je příjemné vidět, že se to vyplatilo," prohlásil.

Výrazně rychlejší časy jezdili piloti díky změnám v pravidlech už pátečních trénincích a dnes je ještě vylepšili. Například na závodní rekord, který v Albert Parku drží časem 1:24,125 už třináct let Michael Schumacher, by stačil i kvalifikační výkon šestého Francouze Romaina Grosjeana z týmu Haas.

Kvalifikace se neobešla bez problémů a v závěrečné části byla krátce přerušena kvůli nehodě Daniela Ricciarda z Red Bullu, který narazil do hrazení. "Fyzicky jsem v pohodě, ale v hlavě se s tím ještě budu muset srovnat," řekl domácí pilot. "Trochu mě zaskočila zatáčka a už to nešlo srovnat. Alespoň že se to stalo až v poslední části kvalifikace," dodal.

Kvalifikace na Velkou cenu Austrálie, úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:22,188, 2. Vettel (Něm./Ferrari) -0,268, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,293, 4. Räikkönen (Fin./Ferrari) 0,845, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,297, 6. Grosjean (Fr./Haas) -1,886, 7. Massa (Braz./Williams) -2,255, 8. Sainz (Šp./Toro Rosso) -2,299, 9. Kvjat (Rus./Toro Rosso) -2,324, 10. Ricciardo (Austr./Red Bull) nedokončil poslední část kvalifikace.