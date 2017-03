Tréninky před VC Austrálie ovládl Hamilton. Vozy výrazně zrychlily

Úvodní tréninky na první závod nové sezony formule 1 Velkou cenu Austrálie ovládl Lewis Hamilton z Mercedesu. Britský pilot byl v Albert Parku s časem 1:23,620 o více než šest sekund rychlejší v porovnání s loňskými pátečními jízdami, a pokud by stejný výkon předvedl i v závodě, překonal by třináct let starý rekord Michaela Schumachera (1:24,125). Jen těsně zaostal za kvalifikačním maximem Sebastiana Vettela z roku 2011 (1:23,529).