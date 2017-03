Startuje nová sezona F1! Co přinese? Mohutnější vozy i těžší jezdce

Další ročník formule 1 je tady. Představení nových monopostů a jejich následné testování už mají stáje za sebou a o víkendu je na programu první ostrý závod v Austrálii. Do něj zasáhnou pozměněné vozy i jezdci. Monoposty přibraly na váze i rozměrech, zatímco jezdci museli zesílit. Jaké nejvýraznější změny fanoušky čekají?

Na první pohled nejvýraznější změnou budou pro fanoušky rozměry vozů. Nové monoposty jsou o 20 cm širší, tudíž se vrací k dvoumetrovým rozměrům, které měly formule před rokem 1988. Jezdcům to ztíží předjíždění, ale sami změnu oceňují. „Z pohledu jezdce je to příjemnější,“ uznal Felipe Massa z Williamsu. Příjemnou změnou jsou také rozměry pneumatik. Ty zadní byly rozšířeny z 325 mm na 405, naopak přední z 245 na 305. Výsledkem tak bude o 25 % vyšší přilnavost a delší výdrž.

Vyšší hmotnost i více paliva

Jezdci Red Bullu už vyjeli s novým monopostem na okruh v Barceloně • Foto profimedia.cz

Nové vozy přibraly na váze. V předešlé sezoně jezdci jezdili v kolosech vážících 702 kilogramů, v té následující to bude o 20 kg více. Vyšší hmotnost přináší i vyšší limit paliva, který stoupne ze 100 na 105 kilogramů. Podle kritiků to ale nemusí stačit a v závěru některých závodů to může vést k šetření paliva. „Taktické šachy z minulých sezon výrazně opadnou. Hodně závodů se pojede na jednu jedinou zastávku v boxech,“ věří Paul Hembrey ze společnosti Pirelli.