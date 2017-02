GALERIE: Nové vozy F1? Mercedes má NEJ model, Red Bull nevěří pověrám

Sezona Formule 1 ještě nezačala, pár týdnu si motorističtí nadšenci musí počkat. Ale už nyní je stáje navnazují svými novými monoposty. Své vozy představilo Ferrari, McLaren, Mercedes či Force India. Největší úspěch za vzhled sklízí produkt stáje Renault, který zaujal i na první pohled mohutným pozadím. McLaren se zase odvážil a vrátil se o několik let v čase, když svůj vůz nechal zahalit do oranžové a černé barvy. Na zveřejněné vozy ze světa F1 se podívejte v galerii.

Stáj McLaren se před novou sezonou formule 1 vrátila k oranžové barvě, která proslavila její vozy v šedesátých letech v éře jejího zakladatele Bruce McLarena. Monopost s označením MCL32 představil tým dnes v anglickém Wokingu s přáním, aby po neúspěšných letech jeho jezdci Fernando Alonso a nováček Stoffel Vandoorne z Belgie byli schopni bojovat o pódiová umístění. Španělský dvojnásobný mistr světa Alonso při prezentaci řekl, že nový vůz je možná ten nejhezčí, jaký kdy viděl.

GALERIE | Podívejte se na nové vozy před šampionátem F1

"Vypadá nádherně, ale opravdu sexy bude auto tehdy, když bude také rychlé," řekl Alonso, který po odchodu z Ferrari v uplynulých dvou sezonách v mistrovství světa spíše paběrkoval a jeho maximem v McLarenu jsou dosud dvě pátá místa. Po předloňském celkovém 17. místě si v minulé sezoně alespoň polepšil na desáté, tým skončil šestý.

"Máme vysoká očekávání, chceme se vrátit tam, kam patříme. Věříme, že jsme schopni zase vyhrávat a být i mistry světa," pokračoval pětatřicetiletý šampion z let 2005 a 2006. "Pár prvních odpovědí budeme znát už v příštím týdnu při testování v Barceloně," dodal.

Ferrari má SF70-H

Po roce bez jediného vítězství vyhlížejí novou sezonu s napětím i ve Ferrari. Exmistři světa Sebastian Vettel z Německa a Kimi Räikkönen z Finska budou při pokusu o návrat na výsluní řídit model SF70-H v tradičním rudém provedení, který stáj představila prostřednictvím videoprezentace na webu.

"Tým je teď na začátku sezony mnohem dál, než si mnozí myslí. Proto jsem přesvědčený, že námi vytyčené a vysněné cíle naplníme," řekl Vettel. Čtyřnásobný šampion z éry u Red Bullu prahne po titulu i se slavnou italskou značkou, v níž ve dvou sezonách vybojoval celkové třetí a čtvrté místo.

V minulém ročníku se Ferrari muselo vedle dominantního Mercedesu sklonit i před Red Bullem. Na úspěchy zvyklý Vettel čeká na 43. vítězství v kariéře od září 2015.

Mercedes: nejpropracovanější vůz v historii

Mercedes na okruhu v Silverstonu představil vůz, se kterým bude usilovat o čtvrtý individuální a týmový titul za sebou. Monopost nese označení W08 a piloti Lewis Hamilton, nástupce mistra světa Nica Rosberga Valtteri Bottas i týmový šéf Toto Wolff na něj pěli samou chválu.

"Vypadá neuvěřitelně. Řekl bych, že co se detailů týká, je to možná ten nejpropracovanější vůz v historii," řekl trojnásobný mistr světa Hamilton, který s vozem absolvoval i cvičnou jízdu. "Člověk má pocit, že je širší, než ve skutečnosti je," poukázal na jednu z novinek v důsledku změny pravidel, a to širší pneumatiky.

Red Bull vsadil na třináctku

Den před zahájením oficiálního testování na sezonu formule 1 v Barceloně předvedl také vicemistrovský Red Bull svoji zbraň pro boj o titul světového šampiona. Britsko-rakouská stáj při tom vsadila na třináctku a monopost s označením RB13, který budou řídit Australan Daniel Ricciardo a nizozemský mladík Max Verstappen, vystavila na internetu přesně v čase 13:13.

Také prezentační video symbolizovalo, že se v týmu pověr nebojí a chtějí se jim vzepřít. Číslo 13, vnímané všeobecně jako nešťastné, se v krátkém filmu neustále opakovalo, objevil se i další typický symbol smůly, černá kočka. Na druhou stranu stáj zařadila i přehlídku toho, co by mělo přinášet štěstí, tedy čtyřlístek, podkovu či zkřížené prsty. A na závěr nápis charakterizující nový vůz: "Pro někoho (ne)šťastný."