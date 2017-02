Mercedes půjde do sezony F1 s novou krasavicí. Neuvěřitelná, žasnou jezdci

"Vypadá neuvěřitelně. Řekl bych, že co se detailů týká, je to možná ten nejpropracovanější vůz v historii," řekl trojnásobný mistr světa Hamilton, který s vozem absolvoval i cvičnou jízdu. "Člověk má pocit, že je širší, než ve skutečnosti je," poukázal na jednu z novinek v důsledku změny pravidel, a to širší pneumatiky.

"Nová pravidla byla nastavena tak, aby díky aerodynamickému výkonu bylo možné postavit nejrychlejší vozy F1 v historii. Ještě jsme podle nich neodjeli žádný závod, zůstaňme proto oběma nohama na zemi, ale já doufám, že jsme to my, kdo objevil svatý grál," řekl Wolff.

Bottas o tom vůbec nepochybuje. "Jsem si jistý, že tým se vydal správnou cestou," uvedl finský pilot a při prezentaci hořel netrpělivostí. "Nemůžu se dočkat, až to konečně budu řídit. Tohle je pro mě velký den," řekl před první projížďkou v mercedesu pilot, který přišel do mistrovského týmu z Williamsu po nečekaném rozhodnutí světového šampiona Rosberga ukončit kariéru.

Soutěžní sezona F1 začne Velkou cenou Austrálie v Melbourne 26. března, už od 27. února do 2. března čekají týmy první oficiální testy v Barceloně.