Otloukánek Manor nenašel investora a ve formuli 1 končí

Nejhorší tým loňské sezony mistrovství světa Manor ve formuli 1 končí. Společnost Just Racing, která ho provozovala, byla od začátku ledna kvůli dluhům pod nucenou správou, a nepodařilo se jí najít investora. Dnes ukončila činnost a spolu s ní skončila i stáj.

Případný investor sice stále může tým zachránit, podle serveru BBC je to však velmi nepravděpodobné, protože by neměl dost času zajistit včas plnohodnotný provoz. Konec Manoru přišel jen pět dní poté, co seriál od dlouholetého promotéra Bernieho Ecclestonea koupila společnost F1 Liberty Media.

Manor ve formuli původně závodil pod názvem Virgin, následně jako Marussia, která se v roce 2014 kvůli dluhům ve výši 35 milionů liber rovněž dostala pod nucenou správu. Stáj poté zachránil nový majitel Stephen Fitzpatrick, ale investora se mu najít nepodařilo.

Nová sezona formule 1 začne 26. března v Austrálii. Bez Manoru, který v uplynulém ročníku získal jediný bod, bude na startu deset stájí s 20 vozy.